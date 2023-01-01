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29 минут назад

В Санкт-Петербурге задержали 2000 мигрантов в новогоднюю ночь

Илья Родин

В центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь были задержаны около 2 тыс. мигрантов из стран ближнего зарубежья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД северной столицы.

В Санкт-Петербурге задержали 2000 мигрантов в новогоднюю ночь
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве уточнили, что мигранты были задержаны в профилактических целях. В ходе проверки «были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера».

Отмечается, что задержания граждан стран ближнего зарубежья были предприняты в рамках комплекса профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности жителей и гостей Петербурга.

Кроме того, силовики во избежание давки и возможных инцидентов ограничили свободный проход на Дворцовую площадь. Там же они предотвратили несколько попыток использования пиротехники.

Страны ЕС готовятся отгораживаться от мигрантов

Ранее сообщалось, что в северной столице из-за фейерверков пострадали восемь человек.

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