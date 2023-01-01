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2 часа назад

СМИ: В Бразилии задержан пытавшийся попасть на инаугурацию мужчина со взрывчаткой

Парламентская газетаиещё 3

Полиция Бразилии задержала мужчину со взрывным устройством и ножом, пытавшегося попасть на инаугурацию Лулы да Силвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В Бразилии задержан пытавшийся попасть на инаугурацию мужчина со взрывчаткой
Фото: pxherepxhere

В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Сегодня, 1 января, проходит церемония инаугурации будущего президента и сопутствующие празднества. Предполагается, что на церемонию прибудут 65 иностранных делегаций, включая 17 на уровне глав государств. Делегацию РФ возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Алан Кампус из военной полиции Бразилиа, заявил Рейтер, что бразильская полиция задержала мужчину с взрывным устройством и ножом, который пытался проникнуть на эспланаду в Бразилиа на инаугурацию избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы», — говорится в сообщении.

Происшествия,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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