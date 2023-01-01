В Бразилии задержан пытавшийся попасть на инаугурацию мужчина со взрывчаткой

Полиция Бразилии задержала мужчину со взрывным устройством и ножом, пытавшегося попасть на инаугурацию Лулы да Силвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В Бразилии 30 октября состоялся второй тур выборов президента, на котором Лула да Силва с небольшим отрывом одержал победу над действующим президентом Жаиром Болсонару. Сегодня, 1 января, проходит церемония инаугурации будущего президента и сопутствующие празднества. Предполагается, что на церемонию прибудут 65 иностранных делегаций, включая 17 на уровне глав государств. Делегацию РФ возглавляет спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.