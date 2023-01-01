В центре Петербурга в новогоднюю ночь задержали две тысячи мигрантов

Около 2 тыс. мигрантов из стран ближнего зарубежья были задержаны в новогоднюю ночь в центре Петербурга , сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области .

"В ходе обеспечения правопорядка в профилактических целях в полицию было доставлено около 2 тыс. граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера", - говорится в сообщении.

Задержания мигрантов стали только частью профилактических мер, предпринятых в центре города для обеспечения безопасности жителей и гостей города. Так, из-за большого количества желающих встретить праздник у главной елки Петербурга полиция во избежание давки и возможных инцидентов ограничивала свободный проход на Дворцовую площадь. Там же, на Дворцовой площади, наряды полиции предотвратили более десяти попыток использования пиротехники, которые в ситуации большого скопления людей могли привести к трагедии.

Как сообщили в городском управлении МЧС, новогодняя ночь прошла в городе относительно спокойно. За сутки в городе произошло 38 пожаров, при этом погиб один человек - утром 31 декабря в квартирном пожаре на Ленинском проспекте. В результате применения пиротехники пострадали восемь человек, от попадания петард и фейерверков обгорел балкон одной из квартир на проспекте Кузнецова, а также загорелись стройматериалы на кровле одного из домов в Пушкине. Оба пожара были оперативно потушены.