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8 минут назад

В центре Петербурга в новогоднюю ночь полиция задержала 2 тыс. мигрантов

ТАССиещё 2

Около 2 тыс. мигрантов из стран ближнего зарубежья были задержаны в новогоднюю ночь в центре Петербурга, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В центре Петербурга в новогоднюю ночь задержали две тысячи мигрантов
Фото: ТАССТАСС

"В ходе обеспечения правопорядка в профилактических целях в полицию было доставлено около 2 тыс. граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера", - говорится в сообщении.

Задержания мигрантов стали только частью профилактических мер, предпринятых в центре города для обеспечения безопасности жителей и гостей города. Так, из-за большого количества желающих встретить праздник у главной елки Петербурга полиция во избежание давки и возможных инцидентов ограничивала свободный проход на Дворцовую площадь. Там же, на Дворцовой площади, наряды полиции предотвратили более десяти попыток использования пиротехники, которые в ситуации большого скопления людей могли привести к трагедии.

Как сообщили в городском управлении МЧС, новогодняя ночь прошла в городе относительно спокойно. За сутки в городе произошло 38 пожаров, при этом погиб один человек - утром 31 декабря в квартирном пожаре на Ленинском проспекте. В результате применения пиротехники пострадали восемь человек, от попадания петард и фейерверков обгорел балкон одной из квартир на проспекте Кузнецова, а также загорелись стройматериалы на кровле одного из домов в Пушкине. Оба пожара были оперативно потушены.

Происшествия,МВД России,
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