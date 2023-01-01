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53 минуты назад

В Саратове пьяный пациент напал на медбрата в машине скорой помощи

ТАССиещё 1

Медбрат скорой помощи пострадал в результате нападения пьяного пациента в Саратове. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

В Саратове пьяный пациент напал на медбрата в машине скорой
Фото: ТАССТАСС

"В процессе транспортировки пьяного пациента с улицы Политехнической в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 он устроил дебош в машине скорой медицинской помощи, реанимационная бригада седьмой подстанции. В результате повреждение получил медбрат", - написал глава ведомства.

Министр уточнил, что 46-летний медик получил резаную рану правой кисти, его состояние оценили как удовлетворительное. О происшествии сообщили в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области ТАСС сообщили, что ранение медику нанесли разбитой бутылкой. Полицейские начали проверку, действиям нападавшего дадут правовую оценку.

Происшествия,Олег Костин,
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