В Саратове пьяный пациент напал на медбрата в машине скорой

Медбрат скорой помощи пострадал в результате нападения пьяного пациента в Саратове. Об этом в воскресенье в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

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"В процессе транспортировки пьяного пациента с улицы Политехнической в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 он устроил дебош в машине скорой медицинской помощи, реанимационная бригада седьмой подстанции. В результате повреждение получил медбрат", - написал глава ведомства.

Министр уточнил, что 46-летний медик получил резаную рану правой кисти, его состояние оценили как удовлетворительное. О происшествии сообщили в полицию.