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16 минут назад

Восемь человек пострадали из-за фейерверков в Санкт-Петербурге

Илья Родин

В Санкт-Петербурге в ночь на первое января пострадали при запуске фейерверков восемь человек. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу МЧС северной столицы.

Названо число пострадавших из-за фейерверков в Санкт-Петербурге
Фото: ТАССТАСС

«В результате применения пиротехники пострадали 8 человек», - уточнили в пресс-службе.

В МЧС отметили, что специалисты экстренных служб зафиксировали возгорания от попадания пиротехнических изделий.

Так, ракета одного из фейерверков попала в дом номер 21 по проспекту Кузнецова в Красносельском районе. Она вызвала пожар на балконе одной из квартир здания.

В Новосибирске из-за петард загорелись несколько квартир

Попадание изделия на балкон квартиры дома номер 13/1 по улице Понтонной не привело к возгоранию, заметили в ведомстве.

Вместе с тем, на крыше дома номер 5 на улице Архитектора Данини в Пушкинском районе из-за попадания пиротехники загорелись стройматериалы.

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