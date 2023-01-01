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18 минут назад

На химическом предприятии в Индии произошел взрыв

Газета.Ru

По меньшей мере один человек погиб и еще 17 получили ранения 1 января при взрыве на химическом предприятии в округе Насик индийского штата Махараштра. Об этом сообщает агентство Press Trust of India.

На химическом предприятии в Индии произошел взрыв
Фото: MoroccoIntel/TwitterMoroccoIntel/Twitter

Уточняется, что на заводе по неизвестным причинам взорвался котел. Взрыв был такой силы, что был слышен в близлежащих деревнях, а огонь и дым были видны издалека.

По информации агентства, сейчас с территории фабрики спасено 19 человек, 17 из которых госпитализированы в местную клинику, а четверо раненых находятся в критическом состоянии.

Ранее Al Jazeera сообщала, что утром 1 января вблизи международного аэропорта столицы Афганистана Кабула прогремел взрыв. В результате инцидента есть убитые и раненые.

Министерство внутренних дел Италии также сообщало, что около 180 человек в стране получили ранения из-за взрыва пиротехники в новогоднюю ночь. По информации итальянского МВД, 48 пострадавших были госпитализированы, и 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

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