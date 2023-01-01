Россиянин запустил салют и спровоцировал пожар в многоэтажке

Комментируя произошедшее в беседе с порталом NGS.ru, местная жительница рассказала, что в доме сначала загорелись балконы на шестом, а затем и на десятом этаже. «Мужчина с ребенком поставили салют криво, и при выстрелах он начал заваливаться на бок и стрелять уже в балконы. Мужчина увидел, что натворил, и убежал», — рассказала собеседница издания, добавив, что в одной из квартир людей не оказалось и приехавшим пожарным пришлось ее вскрывать.