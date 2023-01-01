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24 минуты назад

В Новосибирске из-за петард загорелись несколько квартир

Ирина Лебедева

В Новосибирске в многоэтажном жилом доме из-за неправильного запуска фейерверков произошел пожар. Как информирует

«Московский Комсомолец» со ссылкой на областной главк МВД, во дворе дома на улице Татьяны Снежиной запускали петарды.

По сообщениям очевидцев, в какой-то момент установка новогодних салютов завалилась на бок, и вылетевшие петарды попали на балконы жилого года, в результате чего началось возгорание.

В российском городе фейерверк «расстрелял» людей

По предварительным данным, люди не пострадали, но имуществу был нанесен вред. Как пишут в местных пабликах, виновник происшествия сбежал.

При праздновании прошлого нового года в Нижегородской области из-за пиротехники вспыхнули три пожара - в Балахнинском, Автозаводском и Канавинском районах. В двух случаях при запуске салютов загорелись балконы, еще в одном - металлическая пристройка на территории котельной.

Происшествия,Видео,
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