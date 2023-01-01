В Новосибирске из-за петард загорелись несколько квартир

В Новосибирске в многоэтажном жилом доме из-за неправильного запуска фейерверков произошел пожар. Как информирует
«Московский Комсомолец» со ссылкой на областной главк МВД, во дворе дома на улице Татьяны Снежиной запускали петарды.
По сообщениям очевидцев, в какой-то момент установка новогодних салютов завалилась на бок, и вылетевшие петарды попали на балконы жилого года, в результате чего началось возгорание.
По предварительным данным, люди не пострадали, но имуществу был нанесен вред. Как пишут в местных пабликах, виновник происшествия сбежал.
При праздновании прошлого нового года в Нижегородской области из-за пиротехники вспыхнули три пожара - в Балахнинском, Автозаводском и Канавинском районах. В двух случаях при запуске салютов загорелись балконы, еще в одном - металлическая пристройка на территории котельной.