В Новосибирске из-за петард загорелись несколько квартир

В Новосибирске в многоэтажном жилом доме из-за неправильного запуска фейерверков произошел пожар. Как информирует

«Московский Комсомолец» со ссылкой на областной главк МВД, во дворе дома на улице Татьяны Снежиной запускали петарды.

По сообщениям очевидцев, в какой-то момент установка новогодних салютов завалилась на бок, и вылетевшие петарды попали на балконы жилого года, в результате чего началось возгорание.

По предварительным данным, люди не пострадали, но имуществу был нанесен вред. Как пишут в местных пабликах, виновник происшествия сбежал.