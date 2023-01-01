Под Новосибирском грузовой поезд протаранил такси на переезде

Грузовой поезд врезался в автомобиль такси, выехавший на железнодорожный переезд под Новосибирском. Об этом сообщает vn.ru со ссылкой на региональное МВД.

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Инцидент произошел 1 января в 8.18 утра. Отмечается, что автомобиль такси Volkswagen Polo ехал из села Березовка. Водитель грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В это время по путям шел грузовой поезд, который врезался в машину.

Отмечается, что в результате аварии пострадавших нет. Полиция проводит проверку инцидента.