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41 минуту назад

Эксперт предупредил о новых уловках сетевых злоумышленников

Ирина Лебедева

В период новогодней суеты возрастает активность злоумышленников и падает уровень бдительности граждан.

Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Александр Ненахов, руководитель направления мониторинга внешних цифровых рисков «Инфосистемы Джет», рассказал агентству «Прайм», что на удочку мошенников попался каждый четвертый сотрудник компаний, на которые была направлена атака.

Так, в 2022 году самыми распространенными уловками были СМС-рассылки о вручении ценных подарков, где требовалось лишь оплатить доставку; письма в электронную почту с предложением забрать промокоды; скидки на фишинговых ресурсах (сайтах-двойниках известных брендов), массовые звонки с попытками узнать данные банковских карт.

Ненахов сообщил, что один из клиентов «Инфосистемы Джет» решил проверить работников своей компании на осторожность и внимательность. На рабочую почту сотрудников было направлено приглашение принять участие в популярном сервисе «Тайный Санта». Но ссылка была дана на фишинговый ресурс, URL которого отличалось лишь одной буквой от настоящего.

Главный эксперт ЦБ стал жертвой мошенников

При переходе по ссылке пользователь попадал на страницу заполнения информации. Далее предлагалось поделиться информацией о себе, ввести логин и пароль от своей учетной записи. Эти данные дали возможность подключения к инфраструктуре компании.

По итогам проверки оказалось, что каждый третий сотрудник перешел по зловредной ссылке, каждый четвертый — ввел данные для авторизации.

В службу безопасности с сообщением о подозрительной рассылке обратился лишь каждый десятый работник.

Если мошенничество через интернет сейчас процветает, то аферистов, которые звонят россиянам по телефону, стало меньше.

Число звонков от «сотрудников банка», «полицейских» и «следователей» снизилось. По мнению экспертов, такой тренд объясняется развитием технологий безопасности: преступникам становится все сложнее придумать пути обхода защитных систем банков.

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