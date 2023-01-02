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46 минут назад

В ИГ взяли ответственность за взрыв в Кабуле

RT на русскомиещё 6

Боевики террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула 1 января.

В ИГ взяли ответственность за взрыв в Кабуле
Фото:  EPA / ТАСС EPA / ТАСС

Об этом сообщает Reuters.

По словам боевиков, в результате атаки 20 человек погибли и 30 получили ранения.

1 января сообщалось, что в военном аэропорту Кабула в Афганистане произошёл взрыв. По данным посольства, в результате происшествия россияне не пострадали.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Происшествия,В мире,Взрывы и катастрофы,Верховный суд,Исламское государство,
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