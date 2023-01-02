В ИГ взяли ответственность за взрыв в Кабуле

Боевики террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула 1 января.
Об этом сообщает Reuters.
По словам боевиков, в результате атаки 20 человек погибли и 30 получили ранения.
1 января сообщалось, что в военном аэропорту Кабула в Афганистане произошёл взрыв. По данным посольства, в результате происшествия россияне не пострадали.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.