В ИГ взяли ответственность за взрыв в Кабуле

Боевики террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за взрыв в военном аэропорту Кабула 1 января.

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Об этом сообщает Reuters.

По словам боевиков, в результате атаки 20 человек погибли и 30 получили ранения.

1 января сообщалось, что в военном аэропорту Кабула в Афганистане произошёл взрыв. По данным посольства, в результате происшествия россияне не пострадали.