В центре Донецка произошла серия взрывов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по центру Донецка. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает корреспондент ТАСС.

Фото: Telegram-канал официального сайта ДНР Telegram-канал официального сайта ДНР

По данным агентства, в городе произошла серия как минимум из десяти взрывов. Других подробностей пока не приводится.

Ранее в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, доложили, что ВСУ за три часа 14 раз обстреляли регион.