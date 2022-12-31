На Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3. Отмечается, что в результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал, передает ТАСС.

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«31 декабря 2022 года в 18:30 на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3, находящегося в плановом ремонте. Для ликвидации возгорания незамедлительно были направлены пять пожарных расчетов», — сообщили в РосэРосэнергоатоме.

Пожар удалось ликвидировать. На месте происшествия обнаружили одного погибшего сотрудника атомной электростанции, еще один пострадал и был доставлен в больницу. Ему будет оказана необходимая медицинская помощь.