В центре Москвы убили сотрудника МАДИ

В центре Москвы мужчина убил сотрудника Московской административной дорожной инспекции. Нападавший задержан, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В инспекции отметили, что в субботу, 31 декабря, «произошло нападение с ножом на сотрудника МАДИ. Неизвестный нанес более десяти ножевых ранений».

От полученных ран инспектор скончался, уточнили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что погибший работал в инспекции с 2014 года. У него остались жена и двое детей. Им будет оказана вся необходимая помощь.