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26 минут назад

«112»: под Парящим мостом в Зарядье зарезали сотрудника МАДИ

News.ru

На Москворецкой набережной обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями, личность убийцы установлена, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. По информации Telegram-канала «112», убитый является сотрудником Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Под Парящим мостом в Зарядье зарезали сотрудника МАДИ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным «112», в то время, как сотрудник МАДИ фотографировал припаркованные автомобили, к нему подошел мужчина, и между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент, как пишет канал, незнакомец достал нож и 16 раз ударил им мужчину. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, задержанному 28 лет, его личность установлена. Ведомство взяло под контроль принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе об открытии уголовного дела по 105 статье (убийство).

Происшествия,Росгвардия,
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