Под Парящим мостом в Зарядье зарезали сотрудника МАДИ

По данным «112», в то время, как сотрудник МАДИ фотографировал припаркованные автомобили, к нему подошел мужчина, и между ними вспыхнул конфликт. В какой-то момент, как пишет канал, незнакомец достал нож и 16 раз ударил им мужчину. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.