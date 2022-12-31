Обломки неизвестного объекта повредили два дома под Волгоградом

В Жирновском районе Волгоградской области при падении металлических обломков получили повреждения два частных дома, рассказал в субботу, 31 декабря, глава района Александр Шевченко на своей странице в ВКонтакте.
Отмечается, что ранее в интернете появился ролик. На кадрах видео на дом в поселке Линево падает неизвестный объект. Автор называет его то ракетой, то беспилотником.
Глава района уточнил, со ссылкой на информацию экстренных служб, что в результате происшествия пострадали два жилых дома.
Шевченко подчеркнул, что люди не пострадали. Кроме того, критическая инфраструктура не получила повреждений.
По его словам, на месте падения работают сотрудники МЧС, полиции, региональной администрации.