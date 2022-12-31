Обломки неизвестного объекта повредили два дома под Волгоградом

В Жирновском районе Волгоградской области при падении металлических обломков получили повреждения два частных дома, рассказал в субботу, 31 декабря, глава района Александр Шевченко на своей странице в ВКонтакте.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что ранее в интернете появился ролик. На кадрах видео на дом в поселке Линево падает неизвестный объект. Автор называет его то ракетой, то беспилотником.

Глава района уточнил, со ссылкой на информацию экстренных служб, что в результате происшествия пострадали два жилых дома.

Шевченко подчеркнул, что люди не пострадали. Кроме того, критическая инфраструктура не получила повреждений.