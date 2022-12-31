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25 минут назад

Под Волгоградом обломки неизвестного объекта повредили два частных дома

Илья Родин

В Жирновском районе Волгоградской области при падении металлических обломков получили повреждения два частных дома, рассказал в субботу, 31 декабря, глава района Александр Шевченко на своей странице в ВКонтакте.

Обломки неизвестного объекта повредили два дома под Волгоградом
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ранее в интернете появился ролик. На кадрах видео на дом в поселке Линево падает неизвестный объект. Автор называет его то ракетой, то беспилотником.

Глава района уточнил, со ссылкой на информацию экстренных служб, что в результате происшествия пострадали два жилых дома.

Шевченко подчеркнул, что люди не пострадали. Кроме того, критическая инфраструктура не получила повреждений.

По его словам, на месте падения работают сотрудники МЧС, полиции, региональной администрации.

Происшествия,Александр Шевченко,
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