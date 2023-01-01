В США полиция открыла огонь по спящему в машине человеку

Трое полицейских из американского города Индианаполис стали фигурантами уголовного дела из-за обстрела автомобиля с человеком в салоне. Об этом сообщает ren.tv со ссылкой на ABC News.
По данным издания, полицейские приехали проверить подозрительный автомобиль на подъездной дорожке одного из частных домов. В салоне стражи порядка обнаружили спящего человека и открыли по нему огонь из табельного оружия. При этом, по словам полицейских, у мужчины было оружие.
Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное. Возбуждено несколько дел, в том числе уголовное.
Ранее сообщалось, что в Подмосковном городе Хотьково прохожие обнаружили припаркованный автомобиль, в салоне которого находился мужчина с ножом в груди.