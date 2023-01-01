В США полиция открыла огонь по спящему в машине человеку

Трое полицейских из американского города Индианаполис стали фигурантами уголовного дела из-за обстрела автомобиля с человеком в салоне. Об этом сообщает ren.tv со ссылкой на ABC News.

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По данным издания, полицейские приехали проверить подозрительный автомобиль на подъездной дорожке одного из частных домов. В салоне стражи порядка обнаружили спящего человека и открыли по нему огонь из табельного оружия. При этом, по словам полицейских, у мужчины было оружие.

Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное. Возбуждено несколько дел, в том числе уголовное.