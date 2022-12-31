Подросток на «ватрушке» врезался в дерево и погиб

В Пензенской области 16-летний подросток, катавшийся на «ватрушке», врезался в дерево и погиб.

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Несчастный случай произошел 30 декабря в городе Заречный, пишет «АиФ-Пенза».

Известно, что подросток катался в зоне отдыха «Лесная». Съезжая со снежной горы на надувной ватрушке он врезался в дерево. Юноша учился на первом курсе Зареченского технологического института. Друзья и знакомые характеризуют его как доброго, спокойного и отзывчивого человека.

В зоне отдыха «Лесная» горожане отдыхают целыми семьями, здесь расположены горки для катания.