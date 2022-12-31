В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
18 минут назад

Подросток на «ватрушке» врезался в дерево и погиб под Пензой

Майк Габриелян

В Пензенской области 16-летний подросток, катавшийся на «ватрушке», врезался в дерево и погиб.

Подросток на «ватрушке» врезался в дерево и погиб
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несчастный случай произошел 30 декабря в городе Заречный, пишет «АиФ-Пенза».

Известно, что подросток катался в зоне отдыха «Лесная». Съезжая со снежной горы на надувной ватрушке он врезался в дерево. Юноша учился на первом курсе Зареченского технологического института. Друзья и знакомые характеризуют его как доброго, спокойного и отзывчивого человека.

Школьница погибла от небольшой травмы после катания с горки

В зоне отдыха «Лесная» горожане отдыхают целыми семьями, здесь расположены горки для катания.

Ранее известный спасатель предупредил, что катание на тюбинге — чрезвычайно травмоопасное развлечение, поэтому кататься рекомендуется только на специально подготовленных площадках.

Происшествия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители