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15 минут назад

В акватории Черного моря произошло землетрясение

ТК «Звезда»

На Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,5 балла. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров в акватории Черного моря.

На Кубани в акватории Черного моря произошло землетрясение
Фото:  George Zakharchuk, Russian Look, GlobalLookPress George Zakharchuk, Russian Look, GlobalLookPress

«По информации Геофизической службы станции Анапы в 08.00 мск субботы произошло сейсмособытие. Жертв и разрушений нет, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме», - говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что дрожь земли ощущали жители Новороссийска и станицы Раевской. Толчки магнитудой 4 балла зафиксировали сейсмологические станции Анапы.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции. Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине семи километров.

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