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43 минуты назад

Три человека стали жертвами пожара в Оренбургской области

Алиса Селезнёва

Три человека погибли в результате пожара в жилом доме в Оренбургской области. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону.

Три человека стали жертвами пожара в Оренбургской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, сообщение о пожаре в трехквартирном жилом доме в селе Краснополье Переволоцкого района поступило в 2.35 ночи.

«Жильцы квартир № 2 и № 3 самостоятельно покинули помещение. В квартире № 1 обнаружены трое погибших мужчин, анкетные данные устанавливаются», - пояснили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что пожар тушили 27 человек и 11 единиц техники, его причины устанавливаются. В МЧС призвали россиян соблюдать правила техники безопасности, в том числе не курить в постели, не оставлять без присмотра печи и электроприборы, не перегружать электропроводку.

Ранее масштабный пожар произошел в «Мега Химки». Огонь распространился на 17 тысяч квадратных метров и привел практически к полному выгоранию магазина OBI. В результате инцидента погиб охранник, на него упала одна из конструкций.

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