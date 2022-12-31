Россиянин попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади

По информации издания, мужчина подошел к елке с канистрой и бензином, облил дерево и попытался его поджечь. Однако осуществить задуманное ему не удалось. Злоумышленника заметили и оперативно задержали правоохранители.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-терапевт Алексей Жито перечислили преимущества натуральной новогодней елки перед искусственной. Так, натуральная елка, в отличие от искусственной, очищает воздух и защищает от простудных заболеваний. А благодаря запаху хвои в головном мозге увеличивается выработка гормонов счастья и человек лучше себя чувствует.