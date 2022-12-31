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58 минут назад

Россиянин попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади

Lenta.ru

Неизвестный попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади. Об этом сообщают «Известия».

Россиянин попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, мужчина подошел к елке с канистрой и бензином, облил дерево и попытался его поджечь. Однако осуществить задуманное ему не удалось. Злоумышленника заметили и оперативно задержали правоохранители.

Как рассказал свидетель инцидента, место задержания оцепили до выяснения обстоятельств происшествия.

Мотивы поступка мужчины пока неизвестны.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин и врач-терапевт Алексей Жито перечислили преимущества натуральной новогодней елки перед искусственной. Так, натуральная елка, в отличие от искусственной, очищает воздух и защищает от простудных заболеваний. А благодаря запаху хвои в головном мозге увеличивается выработка гормонов счастья и человек лучше себя чувствует.

Происшествия,Сергей Агапкин,
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