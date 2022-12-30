В Париже задержали грозившихся «все взорвать» мужчин

На вокзале Монпарнас в Париже полицейские задержали двоих мужчин, которые грозились «все взорвать». Об этом сообщает Le Figaro.

«Двоих подозреваемых в "подстрекательстве к терроризму" задержали в пятницу на вокзале Монпарнас с девятью баллонами газа», — говорится в тексте.

По данным газеты, задержанными оказались двое бездомных — 51-летний француз Эрик и 29-летний ливиец Абдельвахед. Они пронесли в здание вокзала девять баллонов газа и кричали, что собираются «все взорвать». Во время задержания и в полицейском участке один из них грозился взорвать себя.

Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом газ в изъятых у них баллонах оказался безвредным и зажигательных устройств у них обнаружено не было. Их поместили под стражу.

Известно, что у одного из мужчин ранее уже была судимость, второй же никогда не попадал в поле зрения полиции.