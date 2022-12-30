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1 час назад

В Париже задержали собравшихся «все взорвать» мужчин

Lenta.ruиещё 1

На вокзале Монпарнас в Париже задержаны двое мужчин, пронесших в здание газовые смеси и собравшихся «все взорвать». Об этом сообщает газета Le Figaro.

В Париже задержали собравшихся «все взорвать» мужчин
Фото: Gonzalo Fuentes / ReutersGonzalo Fuentes / Reuters

Как рассказал источник издания, мужчин задержали с девятью газовыми баллонами. Их подозревают в подстрекательстве к терроризму.

51-летнего француза Эрика и 29-летнего ливийца Абдельвахеда доставили в полицейский участок. Известно, что Эрик ранее был судим, Абдельвахед же не попадал в поле зрения полиции.

Газ, найденный у задержанных, оказался безвредным, зажигательных устройств при них обнаружено не было. Полиция провела обыски на вокзале. Глава МВД Жеральд Дарманен поручил усилить охрану всех парижских вокзалов.

Ранее 19 обвиняемых в терактах 2015 года в Париже признали виновными. Тогда погибли 130 человек, пострадали в общей сложности 350. Нападавшие устроили стрельбу в нескольких кафе и ресторанах Парижа, смертник подорвал себя на бульваре Вольтер, еще три взрыва прозвучали у стадиона «Стад де Франс».

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