В Париже задержали собравшихся «все взорвать» мужчин

На вокзале Монпарнас в Париже задержаны двое мужчин, пронесших в здание газовые смеси и собравшихся «все взорвать». Об этом сообщает газета Le Figaro.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Gonzalo Fuentes / Reuters

Как рассказал источник издания, мужчин задержали с девятью газовыми баллонами. Их подозревают в подстрекательстве к терроризму.

51-летнего француза Эрика и 29-летнего ливийца Абдельвахеда доставили в полицейский участок. Известно, что Эрик ранее был судим, Абдельвахед же не попадал в поле зрения полиции.

Газ, найденный у задержанных, оказался безвредным, зажигательных устройств при них обнаружено не было. Полиция провела обыски на вокзале. Глава МВД Жеральд Дарманен поручил усилить охрану всех парижских вокзалов.