Упавший с лодки рыбак провел в открытом океане два дня и выжил

43-летний рыбак Дейвид Соарес из Бразилии упал с борта рыболовного судна, провел двое суток в открытом океане и был спасен. Об этом сообщает G1 Globo.

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Инцидент произошел 25 декабря, когда мужчина рыбачил неподалеку от пляжа Атафона недалеко от города Сан-Жуан-да-Барра. В какой-то момент Соарес упал за борт лодки. Мужчина попытался забраться обратно, но не смог сделать этого из-за сильного течения.

Соарес не поддался панике, снял с себя сковывавшую движения одежду и стал плыть по течению Атлантического океана.

«Мне потребовалось около четырех часов, чтобы добраться до буя, обозначавшего вход в порт Асу», — рассказывает он.

В течение двух дней мужчина цеплялся за сигнальный буй, пытаясь выжить. Обеспокоенная семья Соареса обратилась к местному рыбацкому сообществу за помощью в его поисках.

На следующий день рыбаки, среди которых были приятели пропавшего, обнаружили его пустую лодку.

«Много раз я думал, что замерзну насмерть до прибытия помощи», — поделился тревожными воспоминаниями Соарес.

Наконец, утром 27 декабря рыбакам удалось найти мужчину. Позже Соарес признался местному телеканалу Inter TV RJ, что едва не расплакался, когда увидел, как коллеги были счастливы найти его.

Мужчине оказали медицинскую помощь. Всего через день после случившегося, справившись с последствиями обезвоживания, он вернулся на работу.

«У меня появился второй шанс посмотреть на жизнь другими глазами и стать лучшим человеком», — говорит он.