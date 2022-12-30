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33 минуты назад

Россиянин избил бывшую жену и зарезал защитившего ее полицейского

Lenta.ru

В Абакане мужчина зарезал полицейского, защитившего свою коллегу. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Россиянин зарезал защитившего его жену полицейского
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.comKonstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По его данным, пьяный фигурант приехал к бывшей супруге, чтобы выяснить отношения. Он вел себя агрессивно и начал избивать женщину. Тогда она позвонила своим коллегам-полицейским. Трое сотрудников МВД приехали на помощь. Началась драка, тогда агрессор напал с ножом на одного из правоохранителей и зарезал его.

Отмечается, что полицейские были не при исполнении. В связи с этим дело возбуждено по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Самаре задержали мужчину за убийство отказавшейся знакомиться с ним полицейской.

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