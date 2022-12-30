Россиянин зарезал защитившего его жену полицейского

В Абакане мужчина зарезал полицейского, защитившего свою коллегу. Об этом в пятницу, 30 декабря, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По его данным, пьяный фигурант приехал к бывшей супруге, чтобы выяснить отношения. Он вел себя агрессивно и начал избивать женщину. Тогда она позвонила своим коллегам-полицейским. Трое сотрудников МВД приехали на помощь. Началась драка, тогда агрессор напал с ножом на одного из правоохранителей и зарезал его.

Отмечается, что полицейские были не при исполнении. В связи с этим дело возбуждено по статье 105 («Убийство») УК РФ.