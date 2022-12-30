МАГАТЭ сообщило о повреждении резервной линии электропередач ЗАЭС

Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была отключена 29 декабря из-за повреждений, полученных в результате обстрела, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Резервная линия электропередачи на 330 кВ к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом», — привело агентство заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
В МАГАТЭ уточнили, что АЭС в настоящее время получает электроэнергию для охлаждения реакторов и поддержания других важных функций ядерной безопасности по единственной внешней линии электропередачи на 750 кВ. Степень повреждения резервной линии еще не установлена, но уже ведется ремонт.
Ранее, 30 декабря, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об обстреле Энергодара, в том числе зоны рядом с Запорожской АЭС. По его словам, обстрелы ведутся из позиций — Никополь, Марганец и поселка городского типа Красногригорьевка.