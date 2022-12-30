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54 минуты назад

МАГАТЭ: резервная электролиния к ЗАЭС была отключена из-за повреждений от обстрелов

Газета.Ruиещё 5

Резервная линия электропередачи к Запорожской АЭС была отключена 29 декабря из-за повреждений, полученных в результате обстрела, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

МАГАТЭ сообщило о повреждении резервной линии электропередач ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Резервная линия электропередачи на 330 кВ к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине была отключена вчера поздно вечером из-за повреждений, вызванных обстрелом», — привело агентство заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

В МАГАТЭ уточнили, что АЭС в настоящее время получает электроэнергию для охлаждения реакторов и поддержания других важных функций ядерной безопасности по единственной внешней линии электропередачи на 750 кВ. Степень повреждения резервной линии еще не установлена, но уже ведется ремонт.

Гросси рассказал о цели соглашения по ЗАЭС

Ранее, 30 декабря, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об обстреле Энергодара, в том числе зоны рядом с Запорожской АЭС. По его словам, обстрелы ведутся из позиций — Никополь, Марганец и поселка городского типа Красногригорьевка.

Происшествия,Владимир Рогов,МАГАТЭ,
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