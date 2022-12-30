Продажу сиропа против ОРВИ приостановили после гибели 18 детей

В Узбекистане приостановили продажу индийского сиропа против ОРВИ после гибели 18 детей. Об этом сообщает Gazeta.uz.

«С сегодняшнего дня временно приостановлена продажа всех видов лекарственных средств, произведенных индийской компанией Marion Biotech и зарегистрированных в нашей стране», — заявила пресс-секретарь Агентства по развитию фармацевтической отрасли Кизлархон Бегматова.

Как она утверждает, из-за обнаружения в сиропе «Док-1 Макс» «дополнительных посторонних веществ» остальные продукты Marion Biotech проходят тщательные лабораторные испытания «с учетом возможного возникновения такой же ситуации». Уточняется, что всего компания зарегистрировала 22 препарата в Узбекистане.