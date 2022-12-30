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2 часа назад

Продажу сиропа против ОРВИ приостановили после гибели 18 детей

Lenta.ru

В Узбекистане приостановили продажу индийского сиропа против ОРВИ после гибели 18 детей. Об этом сообщает Gazeta.uz.

Продажу сиропа против ОРВИ приостановили после гибели 18 детей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«С сегодняшнего дня временно приостановлена продажа всех видов лекарственных средств, произведенных индийской компанией Marion Biotech и зарегистрированных в нашей стране», — заявила пресс-секретарь Агентства по развитию фармацевтической отрасли Кизлархон Бегматова.

Как она утверждает, из-за обнаружения в сиропе «Док-1 Макс» «дополнительных посторонних веществ» остальные продукты Marion Biotech проходят тщательные лабораторные испытания «с учетом возможного возникновения такой же ситуации». Уточняется, что всего компания зарегистрировала 22 препарата в Узбекистане.

О гибели детей стало известно 27 декабря. Узбекская Служба государственной безопасности возбудила уголовное дело. Должностных лиц компании-импортера ООО Quramax Medical и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» обвиняют в нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества.

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