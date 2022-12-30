Россиянина задержали после смертельной аварии с мотоциклистом на Пхукете

В Таиланде арестовали россиянина, который столкнулся с мотоциклом на арендованном авто. Об этом сообщает The Thaiger.

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ДТП произошло вечером 28 декабря текущего года в районе Чалонг на Пхукете. В результате происшествия водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

По данным источника, за рулем внедорожника оказался 51-летний Игорь Чуб. После столкновения россиянин сообщил о случившемся в экстренные службы и дождался приезда правоохранителей.

В настоящий момент турист находится в отделении полиции. По версии следствия, мужчина превысил допустимую скорость, что могло стать причиной смертельного ДТП. Отмечается, что в аварии также пострадали два других автомобиля, в том числе микроавтобус и машина такси.