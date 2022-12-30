Сотрудники ФСБ задержали россиянина за продажу шпионской ручки с микрофоном

В Перми сотрудники ФСБ задержали 24-летнего россиянина за продажу «шпионской» ручки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, молодой человек пытался продать ручку, оснащенную микрофоном и наушником, зная, что ее сбыт запрещен в России.

Преступление выявили сотрудники спецслужбы. В отношении пермяка возбудили дело по статье 138 («Незаконный оборот спецсредств, предназначенных для негласного получения информации») УК РФ.