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50 минут назад

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за продажу шпионской ручки с микрофоном

Lenta.ru

В Перми сотрудники ФСБ задержали 24-летнего россиянина за продажу «шпионской» ручки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за продажу шпионской ручки с микрофоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, молодой человек пытался продать ручку, оснащенную микрофоном и наушником, зная, что ее сбыт запрещен в России.

Преступление выявили сотрудники спецслужбы. В отношении пермяка возбудили дело по статье 138 («Незаконный оборот спецсредств, предназначенных для негласного получения информации») УК РФ.

27 октября сообщалось, что жителя Самары осудили на 1,5 года за продажу часов с видеокамерами и ручек с диктофонами.

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
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