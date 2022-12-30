СМИ: в Кронштадте загорелась баржа

Днем в пятницу, 30 декабря, на территории 57-го причала в Кронштадте загорелось судно; по предварительным, данным речь идет о барже. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на неназванные источники.

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Telegram-канал «112» передает, что загоревшееся судно - нефтяной танкер, пришвартованный на ремонт.

По словам источников Mash, возгоранию присвоили второй ранг сложности. По данным «112», загорелись две каюты площадью десять квадратных метров каждая. Пожару присвоен второй уровень сложности.

Ранее в Кронштадте произошел пожар на первой советской подлодке «Ленинский комсомол», которую готовили для установки в музее военно-морской славы.