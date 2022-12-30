Молодая москвичка заявила об изнасиловании после кремации друга

В Москве 25-летняя местная жительница заявила, что ее изнасиловали двое незнакомцев после кремации ее лучшего друга. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Прощание с молодым человеком состоялось 28 декабря текущего года в Дубне. Девушка рассказала, что после поминок она отправилась на ж/д станцию «Печатники», однако не успела на электричку. Знакомый россиянки согласился подвести ее до столицы, и она решила подождать его в кафе неподалеку от станции.

Там девушка познакомилась с двумя молодыми людьми, и они пригласили ее к себе в гости. В квартире россиянка выпила стакан виски, после чего она потеряла сознание. Когда девушка очнулась, мужчины принудили ее к половому акту.