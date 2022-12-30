На Алтае отдадут под суд бывшего замминистра природных ресурсов

Бывший заместитель главы минприроды республики ответит в суде за получение взятки и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ по региону.

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«Следователями собрана достаточная доказательная база и обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-службе.

В ходе разбирательств установлено, что на протяжении нескольких месяцев с декабря 2021 по февраль нынешнего года заместитель министра, регулярно не имея на то веских основания отказывал одной из коммерческих компаний в приеме лесных деклараций. Однако с руководством компании был заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины в Турочакском районе республики. По мнению следователей, чиновник намеренно мешал компании работать. В итоге фирма понесла убытки в размере около 7 млн рублей.

Помимо этого, следователи считают, с августа 2020 года по февраль 2022 года чиновник незаконно предоставил другой компании участок в этом же районе для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также заготовки древесины, несмотря на отсутствие документов. Таким образом, на участках велась незаконная рубка леса, а госфонду был причинен ущерб свыше 327 млн рублей.