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1 час назад

На Алтае отдадут под суд бывшего замминистра природных ресурсов

РИА "ФедералПресс"

Бывший заместитель главы минприроды республики ответит в суде за получение взятки и превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ по региону.

На Алтае отдадут под суд бывшего замминистра природных ресурсов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Следователями собрана достаточная доказательная база и обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-службе.

В ходе разбирательств установлено, что на протяжении нескольких месяцев с декабря 2021 по февраль нынешнего года заместитель министра, регулярно не имея на то веских основания отказывал одной из коммерческих компаний в приеме лесных деклараций. Однако с руководством компании был заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины в Турочакском районе республики. По мнению следователей, чиновник намеренно мешал компании работать. В итоге фирма понесла убытки в размере около 7 млн рублей.

Помимо этого, следователи считают, с августа 2020 года по февраль 2022 года чиновник незаконно предоставил другой компании участок в этом же районе для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также заготовки древесины, несмотря на отсутствие документов. Таким образом, на участках велась незаконная рубка леса, а госфонду был причинен ущерб свыше 327 млн рублей.

По данным следствия, в прошлом году обвиняемый незаконно распорядился построить дорогу до лесного участка в Майминском районе республики, который был в его введении. Строительство дороги проводилось за счет субсидии из республиканского бюджета в сумме 307 тыс. рублей, а также чиновник обвиняется в получении от одного из предпринимателей взятки около 40 тыс. рублей виде пиломатериала в период с апреля по июнь прошлого года. За вознаграждение чиновник пообещал внести в договор аренды лесного участка данные об изменении основного государственного регистрационного номера бизнесмена. Бывший чиновник свою вину не признал.

Происшествия,Следственный комитет,
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