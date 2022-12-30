ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Энергодаре

Спецслужбами России предотвращена попытка украинских силовиков устроить в новогоднюю ночь теракт против мирных жителей в Энергодаре. Об этом заявили в правоохранительных структурах Запорожской области, пишет ТАСС.

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«Во дворе жилого дома в Энергодаре был обнаружен начиненный взрывчатым веществом автомобиль. После вскрытия в транспортном средстве обнаружен артиллерийский снаряд калибра 155 мм, обложенный тротилом, а также дополнительные поражающие элементы вокруг него», - пояснил представитель силовых ведомств.

Он отметил, что начиненную взрывчаткой машину оставили в жилом дворе двумя днями ранее.

«Это свидетельствует о намерениях украинских нацистов совершить теракт в городе атомщиков в новогоднюю ночь», - заметил правоохранитель.

По его словам, теракт спецслужбы Украины намеревались использовать «для обвинения Российской Федерации в военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей». Ведется следствие, начиненный взрывчаткой автомобиль был уничтожен на специальном полигоне.