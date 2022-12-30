Пьяный водитель повез пассажиров на неисправном автобусе из Крыма в Москву

На подъезде к Керчи сотрудники ГИБДД остановили неисправный автобус с пьяным водителем и 17 пассажирами, сообщили в МВД по Республике Крым.

Фото: МВД по Республике Крым МВД по Республике Крым

Дорожные полицейские остановили автобус Mercedes-Benz Sprinter, который следовал из Симферополя в Москву, и обнаружили отсутствие диагностической карты у водителя и неисправности у транспортного средства.

Состояние водителя вызвало у автоинспекторов подозрения - у 41-летнего мужчины выявили признаки опьянения. Его доставили в медучреждение для освидетельствования, но проходить проверку на трезвость мужчина отказался.

В отношении водителя составили ряд административных протоколов, в том числе за отказ от медосвидетельствования и управление автомобилем при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Автобус Mercedes-Benz Sprinter отправился на спецстоянку.