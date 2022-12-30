СМИ: под Волгоградом нашли обломки неизвестного объекта

В районе Ильменского сельского поселения в Волгоградской области нашли обломки неизвестного объекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу поселения Владимира Плющенко.

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Территория, где были найдены обломки, оцеплена. Жертв и пострадавших нет.

«Информация скудная. Какие-то обломки нашли, а что за обломки, не можем сказать», - заявил Плющенко.

Он подчеркнул, что объект упал в поле довольно далеко от поселения - примерно в 15 километрах.

16 декабря интернет-пользователи из Волгоградской области начали публиковать видео с упавшим на территории Еланского района неизвестным объектом. На одном из обломков была заметна надпись на русском - «Внимание!».