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19 минут назад

СМИ: под Волгоградом нашли обломки неизвестного объекта

Мария Иванова

В районе Ильменского сельского поселения в Волгоградской области нашли обломки неизвестного объекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу поселения Владимира Плющенко.

СМИ: под Волгоградом нашли обломки неизвестного объекта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Территория, где были найдены обломки, оцеплена. Жертв и пострадавших нет.

«Информация скудная. Какие-то обломки нашли, а что за обломки, не можем сказать», - заявил Плющенко.

Он подчеркнул, что объект упал в поле довольно далеко от поселения - примерно в 15 километрах.

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16 декабря интернет-пользователи из Волгоградской области начали публиковать видео с упавшим на территории Еланского района неизвестным объектом. На одном из обломков была заметна надпись на русском - «Внимание!».

В экстренных службах СМИ сообщили, что место падения оцеплено, туда отправились сотрудники МЧС и других служб. В результате падения объекта никто не пострадал.

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