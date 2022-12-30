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7 минут назад

СМИ: убийца модели Ведлер оформил на нее кредит после ее смерти

Алиса Селезнёва

Подозреваемый в громком убийстве модели Греты Ведлер после смерти девушки взял на ее имя кредит в одном из банков. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет РЕН ТВ.

Убийца модели Ведлер оформил на нее кредит после ее смерти
Фото: соцсетисоцсети

В конце февраля 2021 года стало известно об исчезновении фотомодели Греты Ведлер. В полицию обратился знакомый девушки, который заявил, что не может с ней связаться. По его словам, незадолго до исчезновения модели ее возлюбленный преследовал девушку и угрожал расправой. Перед инцидентом Ведлер переехала жить в отель в Москве — предположительно, чтобы защититься от своего избранника.

По делу об убийстве был задержан ее бывший бойфренд Дмитрий Коровин. На допросе он признался, что задушил девушку, спрятал ее тело в чемодан и увез его в Липецк, а также скрыл следы преступления в номере. Тело 23-летней Ведлер было обнаружено в чемодане в багажнике автомобиля в Липецке.

Накануне, 29 декабря, в отношении подозреваемого в убийстве возбудили еще одно уголовное дело – о мошенничестве в крупном размере.

Как рассказал источник РЕН ТВ, Дмитрий Коровин после убийства девушки взял ее SIM-карту и через приложение банка в своем телефоне оформил кредит на 743 тысячи рублей, а затем потратил эти деньги.

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