В многоэтажном доме на западе Москвы произошел пожар

Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы. По предварительным данным, взорвался газ. Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщает ТАСС.

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Как уточняется, возгорание произошло в жилом пятиэтажном доме на Живописной улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Как сообщают местные жители, горит квартира на пятом этаже.

К месту ЧП уже отправились экстренные службы. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.