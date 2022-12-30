В многоэтажном доме на западе Москвы произошел пожар

Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы. По предварительным данным, взорвался газ. Информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняется, возгорание произошло в жилом пятиэтажном доме на Живописной улице. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Как сообщают местные жители, горит квартира на пятом этаже.
К месту ЧП уже отправились экстренные службы. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.
Ранее крупный пожар произошел в квартире на улице 800-летия Москвы. Горели личные вещи и мебель на площади в 15 кв. метров. Спасти удалось четырех человек. В результате ЧП погиб шестилетний мальчик. По данному факту было возбуждено уголовное дело.