Человека спасли из горящей квартиры в Москве

Инцидент произошёл на Живописной улице. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник. Отмечается, что загорелась квартира на девятом этаже корпуса №3 в доме №5.
Площадь пожара составила пять квадратных метров. На место приехали сотрудники экстренных служб, вывели из горящего здания жильца и оперативно потушили возгорание.
Сообщается, что это второй пожар на Живописной улице в течение дня. Ранее сотрудники МЧС потушили квартиру на пятом этаже дома. Причиной могла стать утечка газа, огонь распространился на десять квадратных метров.