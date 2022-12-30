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20 минут назад

Человека спасли из горящей квартиры в Москве

Говорит Москваиещё 4

Инцидент произошёл на Живописной улице. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник. Отмечается, что загорелась квартира на девятом этаже корпуса №3 в доме №5.

Человека спасли из горящей квартиры в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Площадь пожара составила пять квадратных метров. На место приехали сотрудники экстренных служб, вывели из горящего здания жильца и оперативно потушили возгорание.

Сообщается, что это второй пожар на Живописной улице в течение дня. Ранее сотрудники МЧС потушили квартиру на пятом этаже дома. Причиной могла стать утечка газа, огонь распространился на десять квадратных метров.

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