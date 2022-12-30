Человека спасли из горящей квартиры в Москве

Инцидент произошёл на Живописной улице. Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник. Отмечается, что загорелась квартира на девятом этаже корпуса №3 в доме №5.

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Площадь пожара составила пять квадратных метров. На место приехали сотрудники экстренных служб, вывели из горящего здания жильца и оперативно потушили возгорание.