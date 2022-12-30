В избиркоме российского региона прорекламировали сайт с проститутками

В официальном Telegram-канале избирательной комиссии Ставропольского края случайно прорекламировали сайт с проститутками. На произошедшее обратило внимание региональное издание «Блокнот Ставрополь» и опубликовало скрин публикации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пост содержал откровенное фото с сайта, где размещаются данные об услугах проституток. Провокационный снимок почти сразу же был удален с канала избиркома в российском регионе.

Позже представители ставропольской избирательной комиссии в беседе с изданием «Подъем» пояснили, что канал подвергся взлому.

«В связи со взломом аккаунта администратора Telegram-канала избирательной комиссии Ставропольского края на данном ресурсе была размещена информация, не относящаяся к деятельности комиссии. Информация удалена», — заверили собеседники.

Ставропольский избирком после случившегося обратился в полицию.