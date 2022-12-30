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31 минуту назад

Жительница Ленобласти нашла куски человеческого черепа и голеностопа в своем сарае

Газета.Ru

В Ленинградской области местная жительница обнаружила в своем сарае фрагмент черепа и голеностопа человека. Об этом сообщает 78.ru.

Россиянка нашла куски человеческого черепа и голеностопа в своем сарае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника, останки были найдены в хозяйственной постройке в СНТ «Ольховское». Увидев кости, россиянка сразу сообщила о своей находке в полицию.

На место происшествия прибыли следователи, которые изъяли фрагменты скелета и отправили их на судебно-медицинскую экспертизу в Кировск. После того, как правоохранители узнают причину смерти, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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