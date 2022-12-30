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1 час назад

На Среднем Урале посадили 60-летнего маньяка-педофила

РИА "ФедералПресс"

Суд в Екатеринбурге отправил в колонию 60-летнего педофила, который надругался над подростками в двух городах. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.

На Среднем Урале посадили 60-летнего маньяка-педофила
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«В июне 2021 года подсудимый в городах Березовский и Екатеринбург совершил инкриминируемые ему преступления в отношении двух несовершеннолетних подростков», – рассказали в ведомстве.

Пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что насильник уже был судим за похожие преступления. После нападений на подростков он попытался скрыться в Каменске-Уральском, где его и задержали через два месяца сотрудники СКР и МВД.

Разоблачить извращенца помог целый ряд экспертиз, в том числе анализ ДНК, а также допросы двух десятков свидетелей, очные ставки и просмотр записей с камер наблюдения. Психиатры признали свердловского насильника вменяемым. В итоге педофил получил двадцать лет колонии строгого режима.

Происшествия,Валерий Горелых,Следственный комитет,
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