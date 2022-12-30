На Среднем Урале посадили 60-летнего маньяка-педофила

Суд в Екатеринбурге отправил в колонию 60-летнего педофила, который надругался над подростками в двух городах. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.

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«В июне 2021 года подсудимый в городах Березовский и Екатеринбург совершил инкриминируемые ему преступления в отношении двух несовершеннолетних подростков», – рассказали в ведомстве.

Пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что насильник уже был судим за похожие преступления. После нападений на подростков он попытался скрыться в Каменске-Уральском, где его и задержали через два месяца сотрудники СКР и МВД.