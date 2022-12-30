На Среднем Урале посадили 60-летнего маньяка-педофила

Суд в Екатеринбурге отправил в колонию 60-летнего педофила, который надругался над подростками в двух городах. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области.
«В июне 2021 года подсудимый в городах Березовский и Екатеринбург совершил инкриминируемые ему преступления в отношении двух несовершеннолетних подростков», – рассказали в ведомстве.
Пресс-секретарь главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что насильник уже был судим за похожие преступления. После нападений на подростков он попытался скрыться в Каменске-Уральском, где его и задержали через два месяца сотрудники СКР и МВД.
Разоблачить извращенца помог целый ряд экспертиз, в том числе анализ ДНК, а также допросы двух десятков свидетелей, очные ставки и просмотр записей с камер наблюдения. Психиатры признали свердловского насильника вменяемым. В итоге педофил получил двадцать лет колонии строгого режима.