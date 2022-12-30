Власти: в Севастополе сработала система ПВО

Сегодня в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Михаил Развожаев .

«Все службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко», - подчеркнул глава города.

Он также призвал всех жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны в Севастополе сбили два беспилотника. По словам Михаила Развожаева, на город шла атака и все силы и службы находились в режиме боевой готовности. Он также сообщил, что гражданские объекты не пострадали.