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1 час назад

Власти: в Севастополе сработала система ПВО

Алиса Селезнёва

Сегодня в Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава города Михаил Развожаев.

Власти: в Севастополе сработала система ПВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все службы работают в штатном режиме. Наши военные как всегда сработали четко», - подчеркнул глава города.

Он также призвал всех жителей и гостей Севастополя сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны в Севастополе сбили два беспилотника. По словам Михаила Развожаева, на город шла атака и все силы и службы находились в режиме боевой готовности. Он также сообщил, что гражданские объекты не пострадали.

Происшествия,Михаил Развожаев,
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