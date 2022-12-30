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25 минут назад

Задержанный агент украинских спецслужб признался, что готовил теракт в СКФО

ТАСС

Агент украинских спецслужб, задержанный на Северном Кавказе, признался в подготовке теракта. Об этом он сообщил на допросе, видео которого распространила в пятницу ФСБ.

Задержанный агент украинских спецслужб признался, что готовил теракт в СКФО
Фото: ТАССТАСС

"Работая на украинские спецслужбы, был против специальной военной операции и хотел провести теракт на территории СКФО", - сказал задержанный.

Ранее в ФСБ сообщили, что в декабре на территории СКФО предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб. Мужчина прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяли готовые к применению средства террора.

Происшествия,ФСБ,
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