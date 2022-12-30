ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт на Кавказе украинца

Сотрудники ФСБ задержали на Северном Кавказе украинского мигранта, который по заданию киевских спецслужб планировал «преступление террористического характера». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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Отмечается, что мужчина, являвшийся сторонником националистической идеологии, прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. В ведомстве не уточнили, что именно планировал совершить задержанный — к этой категории преступлений относятся не только подготовка терактов, но и вербовка, публичные призывы к терроризму, захват заложников и другое.

У задержанного изъяты «готовые к применению средства террора». Гражданин Украины дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.