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33 минуты назад

ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт на Кавказе украинца

Никита Бородкин

Сотрудники ФСБ задержали на Северном Кавказе украинского мигранта, который по заданию киевских спецслужб планировал «преступление террористического характера». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт на Кавказе украинца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что мужчина, являвшийся сторонником националистической идеологии, прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. В ведомстве не уточнили, что именно планировал совершить задержанный — к этой категории преступлений относятся не только подготовка терактов, но и вербовка, публичные призывы к терроризму, захват заложников и другое.

У задержанного изъяты «готовые к применению средства террора». Гражданин Украины дал признательные показания, возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в четверг, 29 декабря, ФСБ сообщила о задержании в Херсоне украинца, который передавал Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских войсках для последующих артиллерийских ударов через WhatsApp. В отношении 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», он арестован. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Происшествия,ФСБ,СБУ,
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