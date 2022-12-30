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1 час назад

Самолет экстренно сел на Сахалине из-за возгорания зарядного устройства

Никита Бородкин

Пассажирский самолет Aerobus A319 рейса ХабаровскПетропавловск-Камчатский экстренно посадили на Сахалине из-за задымления в салоне. Как сообщает Telegram-канал Shot, по предварительной информации, на борту загорелось мобильное зарядное устройство.

Самолет экстренно сел на Сахалине
Фото: ТАССТАСС

Из-за задымления стало плохо двум пассажирам, им потребовалась медицинская помощь. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска, а людей эвакуировали. Сообщается, что самолет выйдет в рейс уже сегодня, после проветривания.

Напомним, что ранее схожий случай произошел в московском «Домодедово». Там на борту самолета «Уральских авиалиний» рейса Москва — Калининград загорелся пауэрбанк.

Устройство сначала сильно нагрелось, а затем вспыхнуло. В авиакомпании сообщили, что возгорание быстро потушили, а пассажиров оперативно эвакуировали из салона самолёта по надувным трапам.

Происшествия,Уральские авиалинии,Аэропорт Домодедово,
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