Самолет экстренно сел на Сахалине

Пассажирский самолет Aerobus A319 рейса Хабаровск — Петропавловск-Камчатский экстренно посадили на Сахалине из-за задымления в салоне. Как сообщает Telegram-канал Shot, по предварительной информации, на борту загорелось мобильное зарядное устройство.

Фото: ТАСС ТАСС

Из-за задымления стало плохо двум пассажирам, им потребовалась медицинская помощь. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска, а людей эвакуировали. Сообщается, что самолет выйдет в рейс уже сегодня, после проветривания.

Напомним, что ранее схожий случай произошел в московском «Домодедово». Там на борту самолета «Уральских авиалиний» рейса Москва — Калининград загорелся пауэрбанк.