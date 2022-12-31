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1 час назад

В Железногорске взрыв в квартире, где погиб мужчина, произошел из-за самогонного аппарата

ТАССиещё 2

Взрыв в квартире жилого дома в Железногорске Красноряского края, по предварительным данным, произошел из-за самогонного аппарата. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в экстренных службах.

Россиянин погиб из-за взрыва самогонного аппарата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительным данным, причиной взрыва стал самогонный аппарат", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в квартире дома на улице 60 лет ВЛКСМ погиб 55-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Несущие конструкции дома не повреждены.

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