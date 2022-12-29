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1 час назад

Причину массовой гибели чаек выясняют специалисты на Кубани

Мир24

Выясняется причина массовой гибели чаек в Динском районе на Кубани, рассказали РИА «Новости» в пресс-службе департамента ветеринарии региона.

Стало известно о массовой гибели чаек на Кубани
Фото: Мир24Мир24

Ранее в Telegram-канале «ЧП Краснодар» был опубликован видеоролик, на котором запечатлено большое число мертвых птиц. Очевидец сообщил, что массовая гибель чаек якобы произошла в Калининском районе. В департаменте уточнили, что инцидент случился в Динском районе края.

«Специалисты выехали на место гибели чаек. Пробы в целях исключения карантинных и опасных заболеваний уже отобраны. Первостепенно нужно исключить грипп птиц и болезнь Ньюкасла», – заявили в департаменте ветеринарии.

В ведомстве добавили, что за последнее время это не первый случай массовой гибели пернатых. Например, был зафиксирован случай гибели пернатых в Краснодаре в районе парка «Чистяковская роща», в Ейском районе Кубани погибли фазаны из-за отравления ядом для уничтожения грызунов.

Ранее сообщалось об обнаружении более 3,5 тысяч краснокнижных каспийских тюленей, погибших в Дагестане.

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