Мужчина ограбил ювелирный магазин, пока продавец лежала в обмороке

В Царицыно неизвестный ювелирный магазин, пока продавец находилась обмороке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Уточняется, что пострадал салон ювелирного магазина «Адамас». Неизвестный зашёл внутрь и передал сотруднице записку, после чего показал спрятанный под курткой предмет, похожий на пистолет. Увидев это, девушка упала в обморок, а грабитель начал молотком разбивать витрины. Через какое-то время девушка пришла в себя и смогла отползти подальше от грабителя. Также на кадрах видно, что в магазине находилась женщина с ребенком, которые успели уйти в начале ограбления.
Ранее стало известно об ограблении магазина в центре Москвы, в результате которого пострадал продавец.
https://news.rambler.ru/crime/49936736-zloumyshlennik-izbil-prodavtsa-i-ograbil-magazin-v-tsentre-stolitsy/