Мужчина ограбил ювелирный магазин, пока продавец лежала в обмороке

Уточняется, что пострадал салон ювелирного магазина «Адамас». Неизвестный зашёл внутрь и передал сотруднице записку, после чего показал спрятанный под курткой предмет, похожий на пистолет. Увидев это, девушка упала в обморок, а грабитель начал молотком разбивать витрины. Через какое-то время девушка пришла в себя и смогла отползти подальше от грабителя. Также на кадрах видно, что в магазине находилась женщина с ребенком, которые успели уйти в начале ограбления.