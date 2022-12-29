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26 минут назад

Мужчина ограбил ювелирный магазин, пока продавец лежала в обмороке

Елена Прошина

В Царицыно неизвестный ювелирный магазин, пока продавец находилась обмороке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Уточняется, что пострадал салон ювелирного магазина «Адамас». Неизвестный зашёл внутрь и передал сотруднице записку, после чего показал спрятанный под курткой предмет, похожий на пистолет. Увидев это, девушка упала в обморок, а грабитель начал молотком разбивать витрины. Через какое-то время девушка пришла в себя и смогла отползти подальше от грабителя. Также на кадрах видно, что в магазине находилась женщина с ребенком, которые успели уйти в начале ограбления.

Ранее стало известно об ограблении магазина в центре Москвы, в результате которого пострадал продавец.

https://news.rambler.ru/crime/49936736-zloumyshlennik-izbil-prodavtsa-i-ograbil-magazin-v-tsentre-stolitsy/

Происшествия,Видео,
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