Уголовник учинил в баре расправу над двумя девушками

В Кузбассе полиция разбирается в обстоятельствах расправы над двумя девушками в местном баре. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Фото: телеграм-канал «Mash Siberia» телеграм-канал «Mash Siberia»

По данным издания, ЧП произошло в питейном заведении города Междуреченск, где 35-летний обвиняемый распивал алкоголь со своей спутницей. Женщина решила прекратить застолье и собралась уходить, тогда злоумышленник схватил нож и напал на нее со спины. Два удара пришлись в руки и в грудь. Затем он атаковал барменшу. Злоумышленник нанес девушке шесть ножевых ранений в шею. Обе жертвы нападения в больнице. Барменша в реанимации.

Злоумышленник сбежал с места преступления, но был задержан дома. Выяснилось, что ранее он уже был судим за причинение смерти по неосторожности, тяжкий вред здоровью и побои.