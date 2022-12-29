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22 минуты назад

У пассажира в самолете в Домодедово загорелся пауэрбанк

Елена Прошина

В московском аэропорте Домодедово были эвакуированы пассажиры самолёта «Уральских Авиалиний», который направлялся в Калининград. Сообщается, что во время руления воздушного судна у одного из пассажиров внезапно загорелось портативное зарядное устройство. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе «Уральских Авиалиний» сообщили, что при возгорании никто не пострадал.

«Во время руления у одного из пассажиров произошел тепловой разгон устройства powerbank. Случилось возгорание. Кабинный экипаж отреагировал максимально оперативно: огонь был локализован за считанные секунды. Пассажиры эвакуированы», – рассказали в пресс-службе.

Ранее в аэропорту Шереметьево произошел потоп, который привёл к частичному обрушению потолка.

Происшествия,Видео,Уральские авиалинии,Аэропорт Домодедово,Аэропорт Шереметьево,
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